«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс»
«Финикс» обыграл «Лейкерс» (100:92) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии стал равным — 2-2.
В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, который набрал 18 очков. По 17 очков у Девина Букера и Джея Краудера. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс — 25 очков, 12 подборов и шесть передач.
Следующий матч состоится 2 июня на площадке «Финикса». Начало в 05.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
«Лейкерс» — «Финикс» — 92:100 (24:23, 26:31, 15:27, 27:19)
Счет в серии: 2-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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