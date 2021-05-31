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«Финикс» сравнял счет в серии с «Лейкерс»

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«Финикс» обыграл «Лейкерс» (100:92) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии стал равным — 2-2.

В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, который набрал 18 очков. По 17 очков у Девина Букера и Джея Краудера. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс — 25 очков, 12 подборов и шесть передач.

Следующий матч состоится 2 июня на площадке «Финикса». Начало в 05.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Лейкерс» «Финикс» — 92:100 (24:23, 26:31, 15:27, 27:19)

Счет в серии: 2-2

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