Эмбиид подписал новый контракт с «Филадельфией» на 196 миллионов долларов

Центровой Джоэл Эмбиид продлил контракт с «Филадельфией», сообщает официальный Twitter клуба.

OFFICIAL! @JoelEmbiid has signed a multi-year contract extension to remain in Philadelphia ? pic.twitter.com/hL99axlIC6 — Philadelphia 76ers (@sixers) August 17, 2021

Детали сделки не указаны. По данным ESPN, новый контракт рассчитан на четыре года. Зарплата игрока составит 196 миллионов долларов.

С учетом действующего соглашения, которое рассчитано до 2023 года, Эмбиид останется в «Сиксерс» до 2027 года, он получит 261 миллион.

В минувшем сезоне 27-летний камерунец провел 51 матч в регулярном чемпионате НБА, набирая 28,5 очка, 10,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.