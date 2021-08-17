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Эмбиид подписал новый контракт с «Филадельфией» на 196 миллионов долларов

19:02
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Центровой Джоэл Эмбиид продлил контракт с «Филадельфией», сообщает официальный Twitter клуба.

Детали сделки не указаны. По данным ESPN, новый контракт рассчитан на четыре года. Зарплата игрока составит 196 миллионов долларов.

С учетом действующего соглашения, которое рассчитано до 2023 года, Эмбиид останется в «Сиксерс» до 2027 года, он получит 261 миллион.

В минувшем сезоне 27-летний камерунец провел 51 матч в регулярном чемпионате НБА, набирая 28,5 очка, 10,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

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Евгений Петров все материалы автора

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