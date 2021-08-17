Эмбиид подписал новый контракт с «Филадельфией» на 196 миллионов долларов
Центровой Джоэл Эмбиид продлил контракт с «Филадельфией», сообщает официальный Twitter клуба.
OFFICIAL! @JoelEmbiid has signed a multi-year contract extension to remain in Philadelphia ? pic.twitter.com/hL99axlIC6— Philadelphia 76ers (@sixers) August 17, 2021
Детали сделки не указаны. По данным ESPN, новый контракт рассчитан на четыре года. Зарплата игрока составит 196 миллионов долларов.
С учетом действующего соглашения, которое рассчитано до 2023 года, Эмбиид останется в «Сиксерс» до 2027 года, он получит 261 миллион.
В минувшем сезоне 27-летний камерунец провел 51 матч в регулярном чемпионате НБА, набирая 28,5 очка, 10,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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