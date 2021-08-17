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Эван Фурнье стал игроком «Нью-Йорка»

18:29
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«Нью-Йорк» объявил о приобретении атакующего защитника Эвана Фурнье в результате сделки с «Бостоном». С французом подписан 4-летний контракт на 78 миллионов долларов, сообщает сайт клуба.

Вместе с игроком «Никс» получили два драфт-пика второго раунда в обмен на денежную компенсацию.

28-летний Фурнье пополнил состав «Селтикс» в марте этого года после обмена из «Орландо».

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Иван Шитик все материалы автора

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