Эван Фурнье стал игроком «Нью-Йорка»
«Нью-Йорк» объявил о приобретении атакующего защитника Эвана Фурнье в результате сделки с «Бостоном». С французом подписан 4-летний контракт на 78 миллионов долларов, сообщает сайт клуба.
Вместе с игроком «Никс» получили два драфт-пика второго раунда в обмен на денежную компенсацию.
28-летний Фурнье пополнил состав «Селтикс» в марте этого года после обмена из «Орландо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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