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Бизли вышел из тюрьмы спустя 78 дней

07:42
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Атакующий защитник «Миннесоты» Малик Бизли вышел из тюрьмы. 24-летний американец сообщил в Instagram, что отсидел 78 дней в тюрьме округа Райт. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении за хорошее поведение.

Баскетболист оказался за решеткой в начале июня, так как следствие установило, что в сентябре 2020 года он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку.

Бизли признан виновным в угрозе применения насилия. Отбывать наказание баскетболисту позволили после завершения сезона в НБА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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