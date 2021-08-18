Бизли вышел из тюрьмы спустя 78 дней

Атакующий защитник «Миннесоты» Малик Бизли вышел из тюрьмы. 24-летний американец сообщил в Instagram, что отсидел 78 дней в тюрьме округа Райт. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении за хорошее поведение.

Malik Beasley is free after a 78 day jail sentence. pic.twitter.com/SDFVYPGpcV — NBA Retweet (@RTNBA) August 17, 2021

Баскетболист оказался за решеткой в начале июня, так как следствие установило, что в сентябре 2020 года он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку.

Бизли признан виновным в угрозе применения насилия. Отбывать наказание баскетболисту позволили после завершения сезона в НБА.