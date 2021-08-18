Бизли вышел из тюрьмы спустя 78 дней
Атакующий защитник «Миннесоты» Малик Бизли вышел из тюрьмы. 24-летний американец сообщил в Instagram, что отсидел 78 дней в тюрьме округа Райт. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении за хорошее поведение.
Баскетболист оказался за решеткой в начале июня, так как следствие установило, что в сентябре 2020 года он угрожал семье с ребенком, которая остановилась на своем автомобиле около его дома в городе Плимут. Бизли навел на их автомобиль заряженную штурмовую винтовку.
Бизли признан виновным в угрозе применения насилия. Отбывать наказание баскетболисту позволили после завершения сезона в НБА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю