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Форвард «Индианы» Уоррен вернется в строй не ранее Рождества

19:45
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Стали известны примерные сроки возвращения в строй форварда «Индианы» Ти Джей Уоррен, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

28-летний баскетболист проходит реабилитацию после перелома стопы, полученного на старте сезона-2020/21. Тогда он принял участие только в первых четырех матчах регулярного сезона, набирая в среднем по 15,5 очка.

«Пэйсерс» уверены, что Уоррен выйдет на паркет не ранее конца декабря, либо на первой неделе 2022 года.

Действующий 4-летний контракт форварда на сумму 50 миллионов долларов истекает следующим летом.

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Иван Шитик все материалы автора
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