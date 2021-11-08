Форвард «Индианы» Уоррен вернется в строй не ранее Рождества
Стали известны примерные сроки возвращения в строй форварда «Индианы» Ти Джей Уоррен, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
28-летний баскетболист проходит реабилитацию после перелома стопы, полученного на старте сезона-2020/21. Тогда он принял участие только в первых четырех матчах регулярного сезона, набирая в среднем по 15,5 очка.
«Пэйсерс» уверены, что Уоррен выйдет на паркет не ранее конца декабря, либо на первой неделе 2022 года.
Действующий 4-летний контракт форварда на сумму 50 миллионов долларов истекает следующим летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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