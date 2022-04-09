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Сегодня, 04:27

«Детройт» проиграл «Милуоки», «Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 101:131 (8:30, 30:26, 30:34, 33:41)

Д: Макгрудер (26), Бей (20), Каннингем (14).

М: Я. Адетокунбо (30 + 13 подборов), Б. Лопес (17), Миддлтон (15).

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)

В: Хатимура (21), Нето (14), Авдия (11).

Н: Топпин (35), Куикли (23 + 10 передач), Фурнье (17), Барретт (14).

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