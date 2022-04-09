«Детройт» проиграл «Милуоки», «Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон»
«Милуоки» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:101.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Милуоки» — 101:131 (8:30, 30:26, 30:34, 33:41)
Д: Макгрудер (26), Бей (20), Каннингем (14).
М: Я. Адетокунбо (30 + 13 подборов), Б. Лопес (17), Миддлтон (15).
«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 92:114 (31:23, 19:36, 22:35, 20:20)
В: Хатимура (21), Нето (14), Авдия (11).
Н: Топпин (35), Куикли (23 + 10 передач), Фурнье (17), Барретт (14).
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