«Бруклин» обыграл «Кливленд», «Торонто» переиграл «Хьюстон»

«Бруклин» выиграл у «Кливленда» (118:107) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Торонто» обыграл «Хьюстон» (117:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Кливленд» — 118:107 (34:19, 28:35, 21:34, 35:19)

Б: Дюрант (36), Ирвинг (18), Браун (18 + 10 подборов), Драммонд (15 + 12 подборов).

К: Гарлэнд (31), Маркканен (17), Мобли (17), Леверт (16).

«Торонто» — «Хьюстон» — 117:115 (20:36, 37:30, 28:29, 32:20)

Т: Сиакам (29 + 12 подборов), Трент (26), Барнс (16).

Х: Портер (35 + 10 подборов), Кристофер (20), Шенгюн (17).