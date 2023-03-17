Дабл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Детройтом»

«Денвер» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:100. «Наггетс» прервали свою неудачную сериз из четырех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Николай Йокич, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

Денвер с результатом 47-23 лидирует в Западной конференции. «Пистонз» идут последними в Восточной конференции — 16-55.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Денвер» — 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)

Дет: Макгрудер (20), Дюрен (15 + 13 подборов), Айви (14), Уайзмен (14).

Ден: Йокич (30 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (20), Дж. Мюррэй (19 + 10 передач).