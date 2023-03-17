Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:26

Дабл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Денвер» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:100. «Наггетс» прервали свою неудачную сериз из четырех поражений.

Самым результативным игроком встречи стал центровой Николай Йокич, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

Денвер с результатом 47-23 лидирует в Западной конференции. «Пистонз» идут последними в Восточной конференции — 16-55.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Денвер» — 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)

Дет: Макгрудер (20), Дюрен (15 + 13 подборов), Айви (14), Уайзмен (14).

Ден: Йокич (30 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (20), Дж. Мюррэй (19 + 10 передач).

БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
Никола Йокич
0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» установил рекорд НБА

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Сакраменто»
Новости
RSS RSS
Все новости