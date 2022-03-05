«Денвер» переиграл «Хьюстон». «Рокетс» проиграли 12 матч подряд
«Денвер» переиграл «Хьюстон»
«Денвер» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:101. «Рокетс» потерпели 12-е поражение подряд.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Демаркус Казинс, набравший 31 очко.
«Наггетс» идут на 6-м месте в Западной конференции, а «Хьюстон» — на 15-м.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Хьюстон» — 116:101 (25:26, 26:20, 36:24, 29:31)
Д: Казинс (31), Грин (14), Грин (14), Гордон (12).
Х: Вуд (22 + 10 подборов), Грин (18), Гордон (11), Шенгюн (11 + 10 подборов).
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