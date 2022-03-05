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Сегодня, 07:39

«Денвер» переиграл «Хьюстон». «Рокетс» проиграли 12 матч подряд

«Денвер» переиграл «Хьюстон»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:101. «Рокетс» потерпели 12-е поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Демаркус Казинс, набравший 31 очко.

«Наггетс» идут на 6-м месте в Западной конференции, а «Хьюстон» — на 15-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Хьюстон» — 116:101 (25:26, 26:20, 36:24, 29:31)

Д: Казинс (31), Грин (14), Грин (14), Гордон (12).

Х: Вуд (22 + 10 подборов), Грин (18), Гордон (11), Шенгюн (11 + 10 подборов).

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