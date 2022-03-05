«Милуоки» обыграл «Чикаго». Адетокунбо оформил-дабл-дабл

«Чикаго» проиграл «Милуоки» (112:118) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Орландо» выиграл у «Торонто» (103:97), «Нью-Орлеан» переиграл «Юту» (124:90), «Миннесота» обыграла «Оклахому» (138:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Орландо» — 97:103 (23:27, 16:21, 21:24, 37:31)

Т: Сиакам (34 + 14 подборов), Флинн (20), Ачиува (11).

О: Энтони (15 + 12 подборов), Саггс (15), Бамба (14).

«Чикаго» — «Милуоки» — 112:118 (25:25, 28:32, 35:24, 24:37)

Ч: Лавин (30), Дерозан (29), Вучевич (19).

М: Я. Адетокунбо (34 + 16 подборов), Холидэй (26), Миддлтон (22).

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 124:90 (35:17, 30:21, 30:25, 29:27)

Н: Ингрэм (29), Макколлум (24), Эрнангомес (13).

Ю: Митчелл (14), Уайтсайд (13 + 12 подборов), Хауз (11), Гобер (10 + 11 подборов).

«Оклахома-Сити» — «Миннесота» — 101:138 (34:32, 26:45, 27:31, 14:30)

О: Гилджес-Александер (33), Роби (21 + 10 подборов), Мэнн (15).

М: Таунс (20), Рид (20), Принс (18), Расселл (17), Макдэниэлс (16).