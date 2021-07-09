Бывший баскетболист ЦСКА станет ассистентом главного тренера «Бруклина»
Бывший баскетболист ЦСКА Дэвид Вантерпул станет ассистентом главного тренера «Бруклина» Стива Нэша, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По информации источника, «Нетс» объявят о назначении 48-летнего специалиста в ближайшее время.
The Brooklyn Nets are finalizing a deal with David Vanterpool to become an assistant coach, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2021
Вантерпул выступал за ЦСКА с 2005 по 2007 год. Американец завершил карьеру в московском клубе и работал ассистентом главного тренера армейцев с 2007 по 2012 год. С 2019 года он был ассистентом в «Миннесоте». Отметим, что в «Бруклине» работает еще один бывший игрок ЦСКА — Джей Ар Холден, который является главным скаутом клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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