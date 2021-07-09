Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Бывший баскетболист ЦСКА станет ассистентом главного тренера «Бруклина»

18:13
Теги:

Бывший баскетболист ЦСКА Дэвид Вантерпул станет ассистентом главного тренера «Бруклина» Стива Нэша, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, «Нетс» объявят о назначении 48-летнего специалиста в ближайшее время.

Вантерпул выступал за ЦСКА с 2005 по 2007 год. Американец завершил карьеру в московском клубе и работал ассистентом главного тренера армейцев с 2007 по 2012 год. С 2019 года он был ассистентом в «Миннесоте». Отметим, что в «Бруклине» работает еще один бывший игрок ЦСКА — Джей Ар Холден, который является главным скаутом клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Я понимал, что мое время на исходе». Письмо вратаря, которого Василевский выжил из «Тампы»
Участвовавшие в Sea Breeze корабли решили временно оставить в Черном море
Фото: Как Олешко довел до слез историей о полете с Меньшовым
Врач назвала снижающую риск диабета ягоду
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд