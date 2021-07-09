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Крэйг не доиграл второй матч финала НБА из-за травмы

07:12
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Форвард «Финикса» Торри Крэйг получил травму во втором матче финальной серии НБА против «Милуоки» (118:108, 2-0). 30-летний американец в конце третьей четверти покинул площадку.

Как сообщает Clutch Points, Крэйг повредил правое колено в столкновении с разыгрывающим «Бакс» Яннисом Адетокунбо.

Следующая игра в серии состоится 12 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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