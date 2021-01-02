28 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Атлантой»
05:45
«Бруклин» проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА (96:114). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 28 очков.
«Атланта» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» идет на 6-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Атланта» — 96:114 (23:29, 29:32, 21:28, 23:25)
Б: Дюрант (28), Ирвинг (18 + 11 подборов), Харрис (12).
А: Хантер (23), Янг (21), Коллинз (20).
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