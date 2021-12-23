«Бостон» победил «Кливленд»
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Кливленд» со счетом 111:101.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 34 очка.
«Бостон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Кливленд» распололожился на третьей строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Бостон» — «Кливленд» — 111:101 (31:26, 32:22, 22:25, 26:28)
23 декабря. Бостон. «TD Garden».
Методология
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