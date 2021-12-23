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«Орландо» на выезде обыграл «Атланту»

05:55
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«Орландо» обыграл «Атланту» (104:98) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Франц Вагнер — 25 очков. У хозяев 36 очков в активе Кэма Реддиша.

«Мэджик» занимают 14-е место на Востоке. «Атланта» на 11-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Орландо» — 98:104 (20:22, 17:25, 24:23, 37:34)

23 декабря. Атланта. «State Farm Arena».

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Евгений Петров все материалы автора
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