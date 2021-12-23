«Орландо» на выезде обыграл «Атланту»
«Орландо» обыграл «Атланту» (104:98) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным в составе победителей стал Франц Вагнер — 25 очков. У хозяев 36 очков в активе Кэма Реддиша.
«Мэджик» занимают 14-е место на Востоке. «Атланта» на 11-й позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Орландо» — 98:104 (20:22, 17:25, 24:23, 37:34)
23 декабря. Атланта. «State Farm Arena».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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