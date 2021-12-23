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«Оклахома» одержала победу в матче с «Денвером»

06:16
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«Оклахома» победила «Денвер» (108:94) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Шэй Гилдежес-Александер. Он сделал трипл-дабл — 27 очков, 11 подборов и 12 передач. У гостей лучшим снайпером был Никола Йокич — 13 очков. По 12 набрали Аарон Гордон и Остин Риверс.

«Оклахома» занимает 13-е место на Западе. «Денвер» на седьмой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Денвер» — 108:94 (28:18, 32:34, 28:14, 20:28)

23 декабря. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

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Евгений Петров все материалы автора
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