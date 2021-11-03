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Бен Симмонс отказался от психологической помощи, которую ему предлагали в «Филадельфии»

09:37
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Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс отказался принять психологическую помощь, которую предлагали в клубе, сообщает ESPN.

Симмонс продолжает работать с клубными врачами по поводу болей в спине, но вопрос своей ментальной готовности к играм игрок с докторами «Филадельфии» обсуждать отказался.

При этом Симмонс летом встречался со специалистами НБА в области психического здоровья. Подробности этих встреч игрок своему клубу также не сообщил.

Разыгрывающий продолжает готовиться к матчам на базе «Филадельфии». Симмонс работает по индивидуальной программе, в командных тренировках он на данный момент участия не принимает.

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Иван Шитик все материалы автора
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