Бен Симмонс отказался от психологической помощи, которую ему предлагали в «Филадельфии»
Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс отказался принять психологическую помощь, которую предлагали в клубе, сообщает ESPN.
Симмонс продолжает работать с клубными врачами по поводу болей в спине, но вопрос своей ментальной готовности к играм игрок с докторами «Филадельфии» обсуждать отказался.
При этом Симмонс летом встречался со специалистами НБА в области психического здоровья. Подробности этих встреч игрок своему клубу также не сообщил.
Разыгрывающий продолжает готовиться к матчам на базе «Филадельфии». Симмонс работает по индивидуальной программе, в командных тренировках он на данный момент участия не принимает.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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