Вдове Коби Брайанта не придется проходить психиатрическое обследование в рамках ее иска против округа Лос-Анджелес

Ванессе Брайант, вдове легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, не придется проходить психиатрическое обследование в рамках ее иска против округа Лос-Анджелес по поводу фотографий, сделанных и опубликованных заместителями шерифа, сообщает Los Angeles Times.

Ванесса Брайант подала иск в суд на шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий, сделанный на месте крушения вертолета, в котором погибли ее муж, дочь Джианна и еще семь человек. В иске говорится, что не менее восьми заместителей шерифа сфотографировали место трагедии на личные мобильные телефоны, а затем использованы этим снимки в личных целях.

Вдова пятикратного чемпиона НБА требует возмещения убытков за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение морального вреда.