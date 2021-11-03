Вдове Коби Брайанта не придется проходить психиатрическое обследование в рамках ее иска против округа Лос-Анджелес
Ванессе Брайант, вдове легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, не придется проходить психиатрическое обследование в рамках ее иска против округа Лос-Анджелес по поводу фотографий, сделанных и опубликованных заместителями шерифа, сообщает Los Angeles Times.
Ванесса Брайант подала иск в суд на шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий, сделанный на месте крушения вертолета, в котором погибли ее муж, дочь Джианна и еще семь человек. В иске говорится, что не менее восьми заместителей шерифа сфотографировали место трагедии на личные мобильные телефоны, а затем использованы этим снимки в личных целях.
Вдова пятикратного чемпиона НБА требует возмещения убытков за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение морального вреда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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