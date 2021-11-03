Крис Пол вышел на третье место по количеству ассистов в истории НБА
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол поднялся на третье место по количеству ассистов в истории НБА.
После игры регулярного чемпионата с «Нью-Орлеаном» (112:100) на счету 36-летнего американца 10346 результативных передач в профессиональной карьере. Пол опередил Стива Нэша, у которого 10335 ассистов в НБА.
Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up two spots into 3rd on the all-time ASSISTS list! #NBA75 pic.twitter.com/AnoAg7yYIo— NBA (@NBA) November 3, 2021
Лидером лиги по количеству ассистов за всю историю является бывший разыгрывающий «Юты» Джон Стоктон (15806), на второй строчке — Джейсон Кидд (12091).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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