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Крис Пол вышел на третье место по количеству ассистов в истории НБА

08:58
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол поднялся на третье место по количеству ассистов в истории НБА.

После игры регулярного чемпионата с «Нью-Орлеаном» (112:100) на счету 36-летнего американца 10346 результативных передач в профессиональной карьере. Пол опередил Стива Нэша, у которого 10335 ассистов в НБА.

Лидером лиги по количеству ассистов за всю историю является бывший разыгрывающий «Юты» Джон Стоктон (15806), на второй строчке — Джейсон Кидд (12091).

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Иван Торопцев все материалы автора
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