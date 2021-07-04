Член Зала славы НБА о профессии баскетболиста: «Ты стучишь дурацким мячом, зарабатывая больше, чем бог»

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли считает, что есть профессии, которые заслуживают большего признания, чем профессия баскетболиста.

«Нам крайне повезло. Мы говорим о дурацком баскетболе. Это очень забавно. Я занимаюсь этим 36 лет. Когда некоторые начинают относиться к себе слишком серьезно, я говорим им: «Эй, чувак, ты же понимаешь, что ты играешь в баскетбол?». Ты не врач, не служишь в армии, не являешься учителем, не работаешь на ферме или полицейским, ты не из тех, у кого есть настоящая работа. Ты стучишь дурацким баскетбольным мячом, зарабатывая больше, чем бог. Когда ты начинаешь относиться к себе слишком серьезно, нужно сделать шаг назад и подумать: «Да, я не так уж и важен. Я просто баскетболист», — сказал Баркли в эфире Dan Patrick Show.

58-летний американец завершил карьеру в 2000 году, став четвёртым в истории НБА игроком, набравшим более 20000 очков, сделавшим более 10000 подборов и 4000 результативных передач.