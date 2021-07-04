Член Зала славы НБА о профессии баскетболиста: «Ты стучишь дурацким мячом, зарабатывая больше, чем бог»
Член Зала славы НБА Чарльз Баркли считает, что есть профессии, которые заслуживают большего признания, чем профессия баскетболиста.
«Нам крайне повезло. Мы говорим о дурацком баскетболе. Это очень забавно. Я занимаюсь этим 36 лет. Когда некоторые начинают относиться к себе слишком серьезно, я говорим им: «Эй, чувак, ты же понимаешь, что ты играешь в баскетбол?». Ты не врач, не служишь в армии, не являешься учителем, не работаешь на ферме или полицейским, ты не из тех, у кого есть настоящая работа. Ты стучишь дурацким баскетбольным мячом, зарабатывая больше, чем бог. Когда ты начинаешь относиться к себе слишком серьезно, нужно сделать шаг назад и подумать: «Да, я не так уж и важен. Я просто баскетболист», — сказал Баркли в эфире Dan Patrick Show.
58-летний американец завершил карьеру в 2000 году, став четвёртым в истории НБА игроком, набравшим более 20000 очков, сделавшим более 10000 подборов и 4000 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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