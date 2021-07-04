«Милуоки» победил «Атланту» и вышел в финал плей-офф НБА впервые с 1974 года
«Милуоки» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Атланту» со счетом 118:107.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 32 очка.
«Милуоки» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с «Финиксом». «Бакс» выиграли один титул НБА в 1971 году и выходили в финал в 1974-м. В прошлом сезоне команда дошла до второго раунда, где уступила «Майами».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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