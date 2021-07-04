Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Милуоки» победил «Атланту» и вышел в финал плей-офф НБА впервые с 1974 года

05:56
4 июля. &quot;Атланта&quot; - &quot;Милуоки&quot; - 107:118. Фото БК "Милуоки"
4 июля. &amp;quot;Атланта&amp;quot; - &amp;quot;Милуоки&amp;quot; - 107:118. Фото БК &quot;Милуоки&quot;
Теги:

«Милуоки» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Атланту» со счетом 118:107.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 32 очка.

«Милуоки» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с «Финиксом». «Бакс» выиграли один титул НБА в 1971 году и выходили в финал в 1974-м. В прошлом сезоне команда дошла до второго раунда, где уступила «Майами».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Евро-2020, 1/4 финала: результаты матчей 3 июля
Компания выдала зарплату рабочему мешками с монетами и поплатилась
Почему Украина отказалась от помощи РФ в спасении рыбаков
Израильское судно было атаковано в Индийском океане
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд