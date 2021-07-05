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Чарльз Баркли: «Травма Янниса — лучшее, что могло случиться с «Милуоки»

19:57
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Член Зала славы НБА Чарльз Баркли считает, что разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй сможет лучше показать себя в финальной серии плей-офф с «Финиксом» без участия лидера команды Янниса Адетокумбо.

«Неприятно это говорить, но я считаю, что травма Янниса — лучшее, что могло случиться с «Бакс». А все потому, что эта травма освободила агрессивную версию Дрю Холидэя. Думаю, Дрю будет выглядеть великолепно в противостоянии с Крисом Полом», — приводит Larry Brown Sports слова Баркли.

В финальной серии Восточной конференции против «Атланты» (4-2) 31-летний Холидэй набирал 22 очка, делал 10 передач и 5 подборов за матч, реализуя 46,4% бросков с игры и 37% трехочковых.

Первый матч финальной серии «Милуоки» с «Финиксом» пройдет 7 июля, начало — в 04:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://larrybrownsports.com/basketball/charles-barkley-surprising-comment-giannis-antetokounmpo/581072

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