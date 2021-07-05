Чарльз Баркли: «Травма Янниса — лучшее, что могло случиться с «Милуоки»
Член Зала славы НБА Чарльз Баркли считает, что разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй сможет лучше показать себя в финальной серии плей-офф с «Финиксом» без участия лидера команды Янниса Адетокумбо.
«Неприятно это говорить, но я считаю, что травма Янниса — лучшее, что могло случиться с «Бакс». А все потому, что эта травма освободила агрессивную версию Дрю Холидэя. Думаю, Дрю будет выглядеть великолепно в противостоянии с Крисом Полом», — приводит Larry Brown Sports слова Баркли.
В финальной серии Восточной конференции против «Атланты» (4-2) 31-летний Холидэй набирал 22 очка, делал 10 передач и 5 подборов за матч, реализуя 46,4% бросков с игры и 37% трехочковых.
Первый матч финальной серии «Милуоки» с «Финиксом» пройдет 7 июля, начало — в 04:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://larrybrownsports.com/basketball/charles-barkley-surprising-comment-giannis-antetokounmpo/581072
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