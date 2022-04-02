29 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Шарлотт»

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«Филадельфия» победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА. «76-е» разгромили соперника со счетом 144:114.

Самым результативным игроков встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который набрал 29 очков.

«Филадельфия» с балансом 46 побед — 30 поражений идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции. «Шарлотт» (40-37) занимают девятую позицию на Востоке.

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«Филадельфия» — «Шарлотт» — 144:114 (29:26, 29:27, 45:27, 41:34)

2 апреля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».