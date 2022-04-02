Главный тренер «Лейкерс» надеется, что команда попадет в плей-офф НБА

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель надеется, что команде удастся выйти в плей-офф по итогам регулярного сезона НБА. Минувшей ночью «озерники» уступили прямому конкуренту «Нью-Орлеану» со счетом 111:114.

«Теперь догнать «Нью-Орлеан» будет сложно, учитывая их преимущество над нами по дополнительным показателям. Но все-таки у нас есть достаточно времени, чтобы одержать победы как можно в большем количестве матчей и в итоге побороться с «Сан-Антонио», — цитирует Вогеля ESPN.

В турнирной таблице сезона-2021/22 «Лейкерс» занимают 11-е место. Команда из Лос-Анджелеса выиграла 31 матч из 77. На 10-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых матчах к плей-офф, расположился «Сан-Антонио», у которого 32 победы в 77 матчах.