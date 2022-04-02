Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 15:08

Главный тренер «Лейкерс» надеется, что команда попадет в плей-офф НБА

Читать «СЭ» в

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель надеется, что команде удастся выйти в плей-офф по итогам регулярного сезона НБА. Минувшей ночью «озерники» уступили прямому конкуренту «Нью-Орлеану» со счетом 111:114.

«Теперь догнать «Нью-Орлеан» будет сложно, учитывая их преимущество над нами по дополнительным показателям. Но все-таки у нас есть достаточно времени, чтобы одержать победы как можно в большем количестве матчей и в итоге побороться с «Сан-Антонио», — цитирует Вогеля ESPN.

В турнирной таблице сезона-2021/22 «Лейкерс» занимают 11-е место. Команда из Лос-Анджелеса выиграла 31 матч из 77. На 10-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых матчах к плей-офф, расположился «Сан-Антонио», у которого 32 победы в 77 матчах.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/33649737/los-angeles-lakers-get-lebron-james-anthony-davis-back-key-game-new-orleans-pelicans
БК Лос-Анджелес Лейкерс
1

Читайте также

Демарш Федора. Емельяненко покинул Союз ММА России из-за политики его руководства
«Это уже не команда, это дворовый сброд». Ветеран ЦСКА — о выступлении «Рубина»
«Крылья Советов» — «Уфа»: Фернандо Костанца сравнял счет в матче
«Он впал в отчаяние». Тренер Чимаева рассказал, почему боец хотел завершить карьеру
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы были обязаны побеждать». Джеймс — о поражении «Лейкерс»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости