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Сегодня, 22:31

«Кливленд» на выезде победил «Нью-Йорк»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Кливленд» на выезде победил «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА. «Кавальерс» взяли верх со счетом 119:101.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Дариус Гарденд, набравший 24 очка.

«Кливленд» с балансом побед и поражений 43-35 занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» (34-44) занимает 12-е место на Востоке.

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«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 101:119 (30:39, 30:29, 25:34, 16:17)

2 апреля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
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