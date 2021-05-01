Судьба путевки в «Финал четырех» Евролиги решится 4 мая в Испании.

В январе «Зенит» лишился ключевого игрока передней линии Алекса Пойтреса, получившего неприятную травму ноги. Сине-бело-голубые оперативно отреагировали на ситуацию и договорились о подписании контракта с опытнейшим Тариком Блэком (206 см, 113 кг). 29-летний тяжелый форвард провел четыре сезона в НБА, выступая за «Лейкерс» и «Хьюстон». У Блэка был и европейский опыт — предыдущие два года он провел в тель-авивском «Маккаби». В 2019 году Тарик стал чемпионом Израиля и вошел во вторую символическую пятерку чемпионата. Мощь и универсальность американца должны были принести пользу российскому клубу во второй части сезона.

Правда, долгое время Блэк не мог приехать в Россию. Были проблемы с документами, а потом и со здоровьем. Тарик дебютировал за «Зенит», когда в строй уже возвращался Пойтресс... Казалось бы, вот неудача. Но своей игрой центровой доказал свое место в ротации (был заявлен в Единую лигу ВТБ вместо Кей Си Риверса), а в серии с «Басрелоной» является едва ли не главной ударной силой после Кевина Пангоса. После окончания четвертого матча плей-офф Евролиги американский центровой ответил на несколько вопросов «СЭ».

Мы — воины. Думаю, болельщики это оценили

— Вы показали отличную игру в защите и в нападении. В какой-то момент все забыли, что у «Зенита» отсутствует Артурас Гудайтис...

— Я просто готовлюсь к каждой игре. Не важно сыграю 5 минут или 20 — буду выкладываться по полной. Знаете, я переехал сюда в середине сезона, стараюсь привыкнуть ко всему, акклиматизироваться в новой стране, помочь моей семье обустроиться здесь. И самое важное — помогать команде. Я здесь затем, чтобы сделать «Зенит» лучше, насколько это возможно. Если под сегодняшней игрой вы подразумеваете настоящего Тарика Блэка, то да. Я надеюсь, что продолжу появляться на паркете и выступать также продуктивно. Радовать болельщиков «Зенита».

— В четвертой игре «Зенит» не дал усомниться в своем превосходстве. С чем это связано?

— Игрокам «Барселоны» было необходимо закрывать серию в Санкт-Петербурге. Чувствовалось, что они напряжены, испытывают давление. Мы же вышли на паркет наслаждаться игрой. Старались действовать дисциплинированно, но в тоже время никто не боялся брать инициативу на себя. Посмотрите какие фантастические мячи забросили Алекс [Пойтресс], Кей Си [Риверс], Кевин [Пангос]... Мы чувствовали ритм. Если тебе нравится то, что ты делаешь, покажи лучшее, на что способен. В таком случае всегда будет результат.

— Вам не показалось, что игроки «Барселоны» вас недооценили? Об этом говорил и их тренер Шарунас Ясикявичюс...

— Если это и так, то это их проблемы.

— Что ждете от пятой игры в столице Каталонии?

— Это будет восхитительная игра. Понимаете, о чем я? Мы боремся. Это заметно всем любителям баскетбола. Мы — воины. Думаю, болельщики оценили наши бойцовские качества. Обещаю, что в пятой игре мы оставим все силы на паркете. После поражения в третьем матче у нас не оставалось выбора, как довести серию до пятой игры, чтобы попытаться продолжить наш сезон в Евролиге.

Не переставать учиться — это своеобразное путешествие

— Вы сейчас очень похожи на двукратного чемпиона НБА в составе «Нью-Йоркс Никс» Уолта Фрейзера. Вам нравится его стиль?

— Конечно, я очень уважаю Уолта Фрейзера. Это легенда НБА. Но если говорить про стиль в одежде, то я никого не копирую. Просто остаюсь собой.

— Вы один из немногих игроков, у кого есть два диплома о высшем образовании. Как вам это удалось?

— Не знаю, много ли таких ребят, как я. Не смотрел статистику. Я пошел в магистратуру на четвертом году обучения в колледже и закончил ее в дебютный год в статусе профессионала. Я всегда считал, что на образование стоит смотреть, как на еще одну перспективу. Вы идете в колледж, чтобы сделать карьеру, верно? Не баскетбольную карьеру, а получить знания, которые помогут тебе быть на плаву в любой ситуации, прокормить свою семью. Думаю, это своеобразное путешествие — не переставать учиться и развивать себя всесторонне, если вдруг дела пойдут не лучшим образом в спорте.

При этом ни в коем случае не осуждаю людей, которые сокращают свое образование, чтобы двигаться вперед в спортивном плане. Например, выставляют свою кандидатуру на драфт НБА после первого года в университете. У нас одна жизнь, и своим шансом надо уметь распорядиться. Да, им приходится черпать знания не из книг, а из жизненного опыта. И в этом смысле важно окружить себя правильными людьми, которые будут верно направлять тебя. Иначе можно распыляться на те вещи, которые точно не помогут тебе в достижении высоких результатов.