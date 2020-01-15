«Жальгирис» на выезде обыграл «Црвену Звезду»
15 января 2020, 23:22
«Жальгирис» выиграл у «Црвены Звезды» (76:70) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Лукас Лекавичюс — 17 очков. У хозяев 14 очков набрал Лоренцо Браун.
Литовский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на восьмой позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 70:76 (20:22, 18:16, 15:19, 17:19)
15 января.