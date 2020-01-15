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«Жальгирис» на выезде обыграл «Црвену Звезду»

15 января 2020, 23:22
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«Жальгирис» выиграл у «Црвены Звезды» (76:70) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Лукас Лекавичюс — 17 очков. У хозяев 14 очков набрал Лоренцо Браун.

Литовский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на восьмой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 70:76 (20:22, 18:16, 15:19, 17:19)

15 января.

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