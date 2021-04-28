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«Зенит» потерпел второе поражение в серии против «Барселоны»

22:04
«Зенит» потерпел второе поражение в серии против «Барселоны». Фото euroleague.net
«Зенит» потерпел второе поражение в серии против «Барселоны». Фото euroleague.net
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«Зенит» уступил «Барселоне» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Евролиги. Испанский клуб взял верх со счетом 78:70.

Самым результативным игроком стал центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис. Он набрал 22 очка.

«Барса» выиграла второй матч подряд и вышла вперед в серии до трех побед — 2-1. Следующая игра пройдет 30 апреля.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Зенит» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23)

Счет в серии: 1-2.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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