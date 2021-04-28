ЦСКА в третий раз обыграл «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
22:41
ЦСКА пробился в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Московский клуб одержал третью победу в серии против «Фенербахче» — 85:68.
Самым результативным игроком встречи стал Уилл Клайберн, набравший 34 очка.
Это 17-й выход армейцев в решающую стадию турнира за 18 лет и 20-й раз в истории. «Финал четырех» Евролиги состоится с 28 по 30 мая в Кельне.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
«Фенербахче» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 68:85 (24:17, 15:27, 11:27, 18:14)
Счет в серии: 0-3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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