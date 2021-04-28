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ЦСКА в третий раз обыграл «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

22:41
28 апреля. «Фенербахче» — ЦСКА — 68:85. Фото БК ЦСКА.
28 апреля. «Фенербахче» — ЦСКА — 68:85. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА пробился в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Московский клуб одержал третью победу в серии против «Фенербахче» — 85:68.

Самым результативным игроком встречи стал Уилл Клайберн, набравший 34 очка.

Это 17-й выход армейцев в решающую стадию турнира за 18 лет и 20-й раз в истории. «Финал четырех» Евролиги состоится с 28 по 30 мая в Кельне.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Фенербахче» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 68:85 (24:17, 15:27, 11:27, 18:14)

Счет в серии: 0-3.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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