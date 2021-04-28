«Финал четырех» Евролиги пройдет без зрителей

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.

«Решение было принято, хоть лига и потратила год с момента отмены прошлого финала, преждевременно разработав большое количество вариантов и сценариев с намерением позволить болельщикам принять участие в «Финале четырех».

Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, участие в «Финале четырех» теперь будет ограничено командами, рабочим персоналом и избранными представителями СМИ, и все они будут подчиняться строгим протоколам и правилам гигиены», - говорится в заявлении.

В текущем сезоне в четвертьфинале играют ЦСКА против «Фенербахче» (2:0 – счет в серии) и «Зенит» против «Барселоны» (1:1). Следующие матчи клубы проведут сегодня, 28 апреля.

Финальный этап Евролиги состоится с 28 по 30 мая в Кельне.