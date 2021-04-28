Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Финал четырех» Евролиги пройдет без зрителей

14:24
Теги:

«Финал четырех» баскетбольной Евролиги пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.

«Решение было принято, хоть лига и потратила год с момента отмены прошлого финала, преждевременно разработав большое количество вариантов и сценариев с намерением позволить болельщикам принять участие в «Финале четырех».

Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, участие в «Финале четырех» теперь будет ограничено командами, рабочим персоналом и избранными представителями СМИ, и все они будут подчиняться строгим протоколам и правилам гигиены», - говорится в заявлении.

В текущем сезоне в четвертьфинале играют ЦСКА против «Фенербахче» (2:0 – счет в серии) и «Зенит» против «Барселоны» (1:1). Следующие матчи клубы проведут сегодня, 28 апреля.

Финальный этап Евролиги состоится с 28 по 30 мая в Кельне.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/final-four/cologne-2021/news/i/auo59k4wn8m5h9sh/2021-turkish-airlines-euroleague-final-four-to-be-held-without-fans

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на складах
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения
Стала известна реальная причина смерти миллионера Самусенко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд