«Финал четырех» Евролиги пройдет без зрителей
«Финал четырех» баскетбольной Евролиги пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.
«Решение было принято, хоть лига и потратила год с момента отмены прошлого финала, преждевременно разработав большое количество вариантов и сценариев с намерением позволить болельщикам принять участие в «Финале четырех».
Однако, поскольку здоровье и безопасность болельщиков и участников остаются главной заботой для всех, участие в «Финале четырех» теперь будет ограничено командами, рабочим персоналом и избранными представителями СМИ, и все они будут подчиняться строгим протоколам и правилам гигиены», - говорится в заявлении.
В текущем сезоне в четвертьфинале играют ЦСКА против «Фенербахче» (2:0 – счет в серии) и «Зенит» против «Барселоны» (1:1). Следующие матчи клубы проведут сегодня, 28 апреля.
Финальный этап Евролиги состоится с 28 по 30 мая в Кельне.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/final-four/cologne-2021/news/i/auo59k4wn8m5h9sh/2021-turkish-airlines-euroleague-final-four-to-be-held-without-fans
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