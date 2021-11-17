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«Зенит» обыграл «Альбу» и одержал четвертую победу подряд в Евролиге

20:57
17 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Альба». Фото Twitter
17 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Альба». Фото Twitter
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«Зенит» обыграл «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:66.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Джордан Лойд, набравший 25 очков.

«Зенит» одержал четвертую подряд победу в Евролиге, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Евролиги с 7 победами и 3 поражениями. «Альба» идет на 16-й строчке с 3 победами и 7 поражениями.

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Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия) — 75:66 (20:14, 22:16, 17:20, 16:16)

З: Лойд (25), Микки (12), Франкамп (10)

А: Эрикссон (20), Тимман (11), Ло (10)

17 ноября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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