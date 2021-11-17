«Зенит» обыграл «Альбу» и одержал четвертую победу подряд в Евролиге
«Зенит» обыграл «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 75:66.
Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Джордан Лойд, набравший 25 очков.
«Зенит» одержал четвертую подряд победу в Евролиге, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Евролиги с 7 победами и 3 поражениями. «Альба» идет на 16-й строчке с 3 победами и 7 поражениями.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия) — 75:66 (20:14, 22:16, 17:20, 16:16)
З: Лойд (25), Микки (12), Франкамп (10)
А: Эрикссон (20), Тимман (11), Ло (10)
17 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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