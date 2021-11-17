Защитник ЦСКА Григонис ожидает битвы в матче с «Барселоной»
Защитник ЦСКА Марюс Григонис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».
«Приходить в себя после травмы все еще непросто, ведь я отсутствовал больше месяца. Травмы спины всегда неприятны, потому что каждое движение может причинить боль. Мне нужно время, чтобы вернуть форму на сто процентов, но я счастлив, что уже могу тренироваться и играть. «Барселона» — претендент на то, чтобы выиграть все турниры, в которых участвует. Это классная команда с отличным тренером. Будет битва. В матче будет много тактики, но в конце концов победит тот, кто этого будет больше хотеть», — цитирует пресс-служба красно-синих Григониса.
Матч «Барселона» — ЦСКА состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 23.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-17-barcelona-cska-preview/
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