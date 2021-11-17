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Защитник ЦСКА Григонис ожидает битвы в матче с «Барселоной»

18:24
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Защитник ЦСКА Марюс Григонис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

«Приходить в себя после травмы все еще непросто, ведь я отсутствовал больше месяца. Травмы спины всегда неприятны, потому что каждое движение может причинить боль. Мне нужно время, чтобы вернуть форму на сто процентов, но я счастлив, что уже могу тренироваться и играть. «Барселона» — претендент на то, чтобы выиграть все турниры, в которых участвует. Это классная команда с отличным тренером. Будет битва. В матче будет много тактики, но в конце концов победит тот, кто этого будет больше хотеть», — цитирует пресс-служба красно-синих Григониса.

Матч «Барселона» — ЦСКА состоится сегодня, 17 ноября, начало — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-11-17-barcelona-cska-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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