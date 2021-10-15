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Защитник «Зенита» подчеркнул важность присутствия болельщиков на трибунах

11:50
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Защитник «Зенита» Джордан Лойд считает, что болельщики очень помогли команде переломить ход неудачно складывающегося домашнего матча с «Баварией» (79:71) в 4-м туре Евролиги.

«Спасибо фанатам, что пришли на трибуны в столь непростое время, — сказал «СЭ» Лойд. — Они очень помогли нам в четвертой четверти. Их было не так много, но их поддержка ощущалось. Без них было бы тяжело переломить ход встречи».

На матче «Зенит» — «Бавария» присутствовало чуть более 1500 зрителей. Согласно новым распоряжениям региональных властей на матчи сине-бело-голубых будут пускать 30% зрителей. От болельщиков теперь будут требовать QR-код о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном коронавирусе.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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