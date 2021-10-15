Защитник «Зенита» подчеркнул важность присутствия болельщиков на трибунах
Защитник «Зенита» Джордан Лойд считает, что болельщики очень помогли команде переломить ход неудачно складывающегося домашнего матча с «Баварией» (79:71) в 4-м туре Евролиги.
«Спасибо фанатам, что пришли на трибуны в столь непростое время, — сказал «СЭ» Лойд. — Они очень помогли нам в четвертой четверти. Их было не так много, но их поддержка ощущалось. Без них было бы тяжело переломить ход встречи».
На матче «Зенит» — «Бавария» присутствовало чуть более 1500 зрителей. Согласно новым распоряжениям региональных властей на матчи сине-бело-голубых будут пускать 30% зрителей. От болельщиков теперь будут требовать QR-код о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном коронавирусе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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