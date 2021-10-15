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Шенгелия пропустит не менее двух месяцев из-за травмы плеча

16:20
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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия пропустит не менее двух месяцев из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Токо пропустит не менее двух месяцев. Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава «, — говорится в сообщении красно-синих в Twitter.

Шенгелия получил травму в матче Евролиги с «Зенитом». 15 октября ЦСКА сыграет в Евролиге с «Црвеной Звездой».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/cskabasket/status/1449000253600972828

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