Шенгелия пропустит не менее двух месяцев из-за травмы плеча
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия пропустит не менее двух месяцев из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба армейского клуба.
«Токо пропустит не менее двух месяцев. Шенгелия выбыл из строя на длительный срок из-за травмы правого плечевого сустава «, — говорится в сообщении красно-синих в Twitter.
Шенгелия получил травму в матче Евролиги с «Зенитом». 15 октября ЦСКА сыграет в Евролиге с «Црвеной Звездой».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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