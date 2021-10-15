Защитник «Зенита» Лойд назвал героя победного матча с «Баварией» в Евролиге
Защитник «Зенита» Джордан Лойд прокомментировал победу команды над «Баварией» (79:71) в 4-м туре Евролиги.
— Мы взяли очень уверенный старт, но потом где-то потеряли концентрацию, — сказал «СЭ» Лойд. — Хотя тренер и призывал нас продолжать действовать в том же ключе, ни в коем случае не расслабляться. Это урок для нас. В Евролиге все команды очень опасны и способны перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Всего 11 очков за третью четверть? Да, это очень плохой показатель. Когда мы проигрывали 6 очков, то важную роль в нашем ответном рывке сыграл Коннер Фрэнкэмп. Он продолжал верить в свой бросок, попал важный трехочковый, здорово защищался. Здорово, что мы выиграли. Это самое важное на данном этапе. Мы постепенно сыгрываемся, двигаемся в правильном направлении.
В 5-м туре Евролиги «Зенит» на выезде встретится с «Барселоной». Пока обе команды идут с одинаковым показателем (три победы и одно поражение).
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