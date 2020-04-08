Защитник «Фенербахче»: «Видимо, мои одноклубники привезли коронавирус из Москвы»

Защитник «Фенербахче» Костас Слукас поделился мнением о ситуации с коронавирусом, которая затронула его команду. В конце марта сообщалось, что один игрок и три члена персонала турецкого клуба заражены инфекцией.

— По всей видимости, мои партнеры по команде привезли коронавирус из Москвы, после игры с «Химками», — приводит Eurohoops слова Слукаса. — Я не принимал участия в той встрече, остался в Стамбуле. Как оказалось, в Турции придали незначительное внимание проблеме, поэтому чемпионаты продолжались, словно ничего не происходило. Надеюсь, что в итоге все закончится хорошо. Думаю, сезон будет трудно возобновить, ситуация зашла слишком далеко, так что потенциальное возобновление может нести за собой опасность. Я считаю, что сезон в Евролиге должен быть отменен.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.