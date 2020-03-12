Все матчи баскетбольной Евролиги перенесены на неопределенный срок

Евролига приняла решение перенести все матчи на неопределенный срок. Об этом сообщает Twitter соревнований.

Euroleague Basketball competitions suspended until further notice. pic.twitter.com/ZNiLOQs4XZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020

Срок возобновления соревнований пока неизвестен. Он будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

В евролиге выступают три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Таким образом, отменены матчи ЦСКА — «Альба» (должен был состояться 12 марта), «Химки» — «Бавария» и «Вийербан» — «Зенит» (13 марта).

Ранее ФИБА по той же причине приостановила все турниры, в том числе Лигу чемпионов и Кубок Европы ФИБА. Также остановлен сезон и в НБА. У игроков «Юты» Руди Гобера и Эммануэля Мудиая выявлен коронавирус.