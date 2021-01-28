Воронов определил самых сильных игроков «Фенербахче» перед матчем с «Химками»

Защитник «Химок» Евгений Воронов в интервью клубной пресс-службе назвал сильные стороны «Фенербахче» накануне очного матча в Евролиге.

«Фенербахче» находится в хорошей форме и одержал семь побед подряд. Основная угроза исходит от Де Коло, Веселы и Гудурича, хотя, в целом, это сбалансированная команда и угроза может исходить от каждого. Крайне важно попытаться контролировать подбор и желательно не уступить в борьбе под кольцом, как это было в игре с «Панатинаикосом», — считает Воронов.

Матч «Химки» — «Фенербахче» состоится сегодня, 28 января. Начало — в 20.00 (мск). После 14-и поражений кряду подмосковный клуб занимает последнее место в турнирной таблице, турки расположились на девятой ступеньке.