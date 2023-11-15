Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:41

«Реал» переиграл «Валенсию» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Валенсия» на своем паркете проиграла «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 73:76. Мадридская команда одержала 7-ю победу в 7 встречах.

В других встречах «Олимпиакос» выиграл у «Маккаби» (79:74), «Виртус» победил «Милан» (86:79), «Црвена Звезда» разгромила «Фенербахче» (87:56).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 74:79 (19:27, 17:24, 19:13, 19:15)

М: Соркин (16), Блатт (13), Риверо (10), Уэбб (10).

О: Уолкап (13), Питерс (13), Кэнан (10), Фалль (10).

«Виртус Б» (Италия) — «Милан» (Италия) — 86:79 (21:26, 24:14, 20:23, 21:16)

В: Лундберг (19), Шенгелия (14), Абасс (14), Хэкетт (10).

М: Шилдс (21), Миротич (16), Ло (13), Фойгтманн (11).

«Валенсия» (Испания) — «Реал» (Испания) — 73:76 (26:24, 23:19, 13:20, 11:13)

В: Дэвис (22), Оджелей (13), Джонс (12), Инглис (12).

Р: Дек (17), Кампаццо (15), Хезоня (12), Муса (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 87:56 (25:16, 20:10, 15:14, 27:16)

Ц: Теодосич (18), Боломбой (14), Недович (12), дос Сантос (11), Лазаревич (11).

Ф: Хэйс (12), Мотли (8), Биберович (7).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
0
Читайте также
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

25 очков Ларкина принесли «Эфесу» победу над «Монако» в Евролиге

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости