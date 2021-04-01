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«Валенсия» дома проиграла «Олимпиакосу»

00:13
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«Валенсия» на своем паркете проиграла «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:88). Греческая команда прервала трехматчевую победную серию «летучих мышей».

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:88 (19:23, 12:21, 10:30, 38:14)

В: Препелич (12), Сан-Эметерио (11), Маринкович (10), Састре (10).

О: Везенков (19), Принтезис (18), Эллис (11).

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