«Валенсия» дома проиграла «Олимпиакосу»
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«Валенсия» на своем паркете проиграла «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:88). Греческая команда прервала трехматчевую победную серию «летучих мышей».
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 79:88 (19:23, 12:21, 10:30, 38:14)
В: Препелич (12), Сан-Эметерио (11), Маринкович (10), Састре (10).
О: Везенков (19), Принтезис (18), Эллис (11).
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