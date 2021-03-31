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ЦСКА — первый клуб в истории Евролиги, одержавший 400 побед

22:20
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Московский ЦСКА стал первым клубом в истории баскетбольной Евролиги, который достиг отметки в 400 побед.

30 марта команда Димитриса Итудиса одержала свою 400-ю победу в Евролиге, обыграв петербургский «Зенит» в гостях со счетом 86:74. Этой победой армейцы обеспечили себе место в розыгрыше плей-офф.

ЦСКА выступает в Евролиге с 2001 года и является 8-кратным чемпионом. Результат московского клуба — 400-123 (76 процентов победных матчей).

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