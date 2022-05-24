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Сегодня, 14:34

В Евролиге считают, что сезон-2022/23 пройдет без российских клубов

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу ответил на вопрос об участии российских клубов в турнире.

«ЦСКА является клубом — акционером Евролиги, и ничто не мешает им быть акционерами, поэтому они ими останутся.

У нас нет проблем ни с контрактом, ни с тем, что они являются клубом-акционером. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас.

Я считаю более разумным ожидать продолжения сезона без российских клубов в сезоне-2022/23», — приводит слова Бертомеу BasketNews.

Ранее ЦСКА обратился к акционерам Евролиги с заявлением о намерении принять участие в розыгрыше лиги сезона-2022/23 и допустил возможный проезд прибывающих на матчи в Россию зарубежных команд через Белград и Стамбул.

Также рассматривается вариант с проведением домашних матчей клуба в Белграде.

 
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