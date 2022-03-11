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Сегодня, 18:58

В баскетбольной «Баварии» произошла вспышка коронавируса

Иван Шитик
Корреспондент

«Бавария» на официальном сайте объявила о еще нескольких случаях заболевания коронавирусом в клубе. Матч чемпионата Германии против «Уильма», запланированный на воскресенье, может быть перенесен.

Пять дней назад мюнхенский клуб заявил, что несколько членов команды были отправлены на карантин из-за положительных тестов на COVID-19. Имена игроков не называются.

На следующей неделе «Баварии» предстоят два матча в рамках Евролиги, против «Фенербахче» и «Милана».

Коронавирус
БК Бавария
БК Милан
БК Фенербахче
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