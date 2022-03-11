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Сегодня, 01:16

«Реал» в овертайме обыграл «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Реал» выиграл у «Милана» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 92:88. Для определения победителя командам понадобился овертайм. Испанская команда прервала свою неудачную серию из четырех поражений.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице, а «Милан» — на третьем.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 92:88 ОТ (25:16, 16:25, 23:23, 17:17, 11:7)

Р: Серхио Юль (20), Ябуселе (16), Дек (15), Уильямс-Госс (12).

М: Холл (21), Мелли (18), Дэниелс (10).

БК Милан
БК Реал
Евролига
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