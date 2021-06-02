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Уильямс-Госс может сменить «Локомотив» на «Реал»

03:26

Разыгрывающий защитника «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс может перебраться в чемпионат Испании. По информации инсайдера Эмилиано Карчии, 26-летний американец ведет переговоры с «Реалом».

В ближайшие дни может быть подписан контракт на 2 года с мадридским клубом.

Уильям-Госс отыграл за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.

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