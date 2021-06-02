Уильямс-Госс может сменить «Локомотив» на «Реал»
Разыгрывающий защитника «Локомотива» Найджел Уильямс-Госс может перебраться в чемпионат Испании. По информации инсайдера Эмилиано Карчии, 26-летний американец ведет переговоры с «Реалом».
В ближайшие дни может быть подписан контракт на 2 года с мадридским клубом.
Уильям-Госс отыграл за краснодарский клуб один сезон. В 13 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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