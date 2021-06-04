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Лойд перейдет в «Зенит»

03:51
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Атакующий защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд может продолжить карьеру в России. По информации инсайдера из Белграда Неманьи Жорича, в следующем сезоне 27-летний игрок будет выступать за «Зенит».

В сезоне-2020/21 Лойд в Евролиге сырал в 29 матчах, набирая в среднем по 17,3 очка за игру.

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