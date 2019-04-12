УГМК и курское "Динамо" сыграют в финале Евролиги

Екатеринбургский клуб УГМК победил венгерский "Шопрон" в полуфинале "Финала четырех" женской Евролиги.
Самой результативной в составе российской команды стала Бритни Грайнер, набравшая 19 очков
В финале турнира УГМК встретится с другой командой из России – курским "Динамо". Финал пройдет 14 апреля.
Евролига
Женщины
1/2 финала
УГМК (Россия) – "Шопрон" (Венгрия) – 81:59 (17:24, 25:15, 18:7, 21:13)
12 апреля
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/women/euroleague/2018-2019/