УГМК и курское "Динамо" сыграют в финале Евролиги

​Екатеринбургский клуб УГМК победил венгерский "Шопрон" в полуфинале "Финала четырех" женской Евролиги.

Самой результативной в составе российской команды стала Бритни Грайнер, набравшая 19 очков

В финале турнира УГМК встретится с другой командой из России – курским "Динамо". Финал пройдет 14 апреля.

Евролига

Женщины

1/2 финала

УГМК (Россия) – "Шопрон" (Венгрия) – 81:59 (17:24, 25:15, 18:7, 21:13)

12 апреля

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