Тренер «Зенита» Паскуаль рассказал о предстоящем матче с «Химками» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 26 марта в интервью официальному сайту клуба прокомментировал предстоящий матч регулярного сезона Евролиги против «Химок».

«С каждым днем каждая игра становится более важной, чтобы попасть в итоге в топ-8 команд Евролиги. Следующий матч против «Химок». Для нас это важная игра, не такая важная для них, потому что они последние в турнирной таблице, но у них и так достаточно мотивации, чтобы провести этот матч. Все наши игроки готовы, сегодня мы провели тренировку в полном составе и надеюсь, что так и продолжим, без травм», — заявил Паскуаль.

Встреча «Химки» — «Зенит» состоится в пятницу, 26 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги, подмосковный клуб — последний.