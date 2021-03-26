Мальцев назвал сильные стороны «Зенита» перед матчем с «Химками» в Евролиге

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев 26 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о предстоящем матче регулярного сезона Евролиги против «Зенита».

«Зенит» — лидер нашего внутреннего чемпионата, команда, которая борется за попадание в плей-офф Евролиги и имеет на это очень хорошие шансы. У них длинная скамейка с отличными игроками, что дает возможность тренеру Паскуалю хорошую возможность для маневрирования. Мы недавно встречались в рамках Лиги ВТБ, но сейчас будет другая игра, так как состав соперника будет отличаться, они могут задействовать больше иностранцев", — заявил Мальцев.

Встреча «Химки» — «Зенит» состоится в пятницу, 26 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Евролиги, подмосковный клуб — последний.