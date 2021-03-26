Итудис назвал главную причину победы ЦСКА над «Црвеной Звездой» в Евролиге
14:43
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 25 марта в интервью официальному сайту клуба рассказал о победе над «Црвеной Звездой» (87:72) в матче регулярного сезона Евролиги.
«Поздравляю команду с победой. Мы контролировали ход матча, мы начали очень сильно. У нас были провалы в защите, и мы говорили о том, как лучше обороняться против пик-н-роллов и «изоляций». Итогом стал тот факт, что их лучший бомбардир Лойд набрал всего 9 очков, а мы позволили «Звезде» набрать меньше 80 — их среднего показателя в предыдущих пяти матчах Евролиги», — считает Итудис.
После этой победы ЦСКА находится на втором месте в Евролиге с 20 победами.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-03-25-cska-crvena-zvezda-report/
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